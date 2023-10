Z PPF odchází ředitel pro vnější vztahy Vladimír Mlynář

„Práce v PPF byla profesně to nejzajímavější, co jsem v životě dělal. Zejména možnost pracovat s Petrem Kellnerem byla skutečně výjimečnou životní zkušeností. V PPF jsem poznal skvělé lidi, spoustu se toho naučil a pochopil, a i proto jsem tu strávil zdaleka nejdelší část svého pracovního života. Moc za to děkuji. Teď ale přišel čas na nové životní výzvy,“ uvedl ke svému odchodu Vladimír Mlynář.