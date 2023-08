PPF vyšle Šmejce do „polské Zásilkovny“. Chce s ní ovládnout Evropu

Skupina PPF vstoupila do firmy InPost, která provozuje síť samoobslužných výdejních boxů, letos květnu. Za podíl zaplatila zhruba 18 miliard korun, a nyní získala nominaci na místo v dozorčí radě, o které jako velký akcionář usilovala.

„Dozorčí rada společnosti InPost se rozhodla podat návrh na jmenování generálního ředitele skupiny PPF Jiřího Šmejce členem dozorčí rady. Skupina PPF vlastní ve společnosti InPost 16,74 procenta akcií, a proto by byl Jiří Šmejc považován za nezávislého člena dozorčí rady,“ uvedla firma v regulatorním oznámení pro amsterdamskou burzu, kde se obchoduje s jejími akciemi.

Nominaci musí schválit akcionáři firmy na valné hromadě, která se bude konat v druhé polovině letošního roku. Šmejc by pak v dozorčí radě InPost seděl do roku 2027. Šmejc se netají tím, že chce mít možnost kontrolovat další vývoj firmy, která sídlí v polském Krakově, ale působí v řadě dalších států Evropy včetně Velké Británii či Itálie.

„Chceme zásadním způsobem ovlivňovat firmy, ve kterých dlouhodobě jsme. To nutně neznamená, že je musíme ovládat, ale znamená to mít takovou pozici, abychom prostě byli hráčem u stolu,“ uvedl nedávno Šmejc na setkání s novináři.

Součástí dohody o vstupu do InPost je pro PPF i opce na nákup dalších 15 procent akcií od fondu Advent International. V případě, že bude firma dále růst a podaří se jí obsadit další trhy, zejména Anglii a Francii, bude chtít PPF svou pozici posílit.

Pokud by PPF nakonec Packetu koupila, pokusila by se o konsolidaci nejen tuzemského trhu, ale i středoevropského. Mohl by se tak zopakovat osvědčený model, který PPF završila, když v minulých letech konsolidovala telekomunikační byznys, v němž majoritu před pár dny prodala společnosti Emirates Telecommunication Group Company.