Renáta Kellnerová s rodinou nově vlastní celou skupinu PPF

Do PPF nastoupil v roce 1991 a od devadesátých let byl i jejím akcionářem. Řídil v rámci Skupiny řadu projektů. V letech 1996 až 2006 byl generálním ředitelem České pojišťovny a následně až do roku 2013 byl CEO Generali PPF Holding N. V. (GPH). Od března 2014 do února 2018 byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti SOTIO a. s. a v letech 2018 až 2022 byl odpovědný za strategické řízení investic do telekomunikací, médií a biotechnologií. Po tragické smrti Petra Kellnera v březnu 2021 zastával do června 2022 roli CEO PPF Group N. V.