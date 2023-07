Nejbohatší Češka Kellnerová: Připravuji PPF na převzetí dětmi

V příštích letech se pak hodlá Kellnerová soustředit na předání skupiny PPF do rukou potomků. „Ve vztahu k PPF pak i jednu zásadní věc: teprve loni, s odstupem času po Petrově odchodu, jsem si naplno uvědomila, co pro mě skupina PPF a její podnikání znamenají. Je to především zodpovědnost k manželovu odkazu, protože on celou PPF vybudoval od nuly a věnoval jí zásadní část svého života,“ uvedla Renáta Kellnerová.