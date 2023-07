Přehledně: Na co máte nárok, když vám aerolinky zkazí dovolenou

Cestování letadlem se může zkomplikovat mnoha způsoby, ať už jde o zpoždění letu, jeho úplné zrušení, či ztrátu zavazadel. Evropští spotřebitelé mají v takových situacích ovšem nárok na kompenzace, a to nejen na jídlo či ubytování, ale také na finanční odškodnění, a to často i zpětně. Přinášíme stručný přehled podmínek, za kterých mají cestující na tyto náhrady právo.

Zpožděný let? Kompenzace může být až 600 eur

Jednou z nepříjemností, která může cestující na letišti potkat, je zpoždění letu. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 261/2004 pak v takových případech vzniká nárok na kompenzace. Aby však mohly být kompenzace vyplacené, musí zpoždění splňovat několik podmínek. Záleží například na délce zpoždění, vzdálenosti mezi místem odletu a příletu a především na tom, jestli se tyto destinace nachází v Evropské unii.

Náhrada za zpoždění v případě letů o délce do 1500 kilometrů se poskytuje při dvouhodinovém a delším zpoždění a činí 250 eur. Pokud je vzdálenost zpožděného letu mezi 1500 kilometry a 3500 kilometry a zdržení je delší než tři hodiny, mají cestující nárok na kompenzaci vy výši 400 eur. Pokud let nespadá ani do jedné z kategorií a zpoždění je více než čtyřhodinové, finanční odškodnění činí 600 eur. O kompenzaci lze žádat do tří let od zpoždění letu.

„Cestující mají také nárok na občerstvení na letišti, pokud jde o let delší než 1500 kilometrů a zpoždění letu bylo dvě a více hodin. V případě, že je let zpožděn o osm a více hodin během noci, vzniká cestujícím nárok na ubytování a dopravu z tohoto ubytování na letiště,“ říká ředitel letenkového portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Podle Trejbala mají ale kompenzace také výjimky, kdy se vyplácet nemusí. Takový případ může například nastat, pokud je let opožděn kvůli špatnému počasí, stávkám letištního personálu, zdravotní indispozici některého z pasažérů nebo kvůli politickým nepokojům v místech odletu a příletu. Prostě z důvodů, které aerolinky nemají šanci nijak ovlivnit.

Zrušené lety a odepření vstupu do letadla mají také právo na kompenzaci

Pokud letecká společnost zrušila let krátce před odletem úplně, máte na kompenzace nárok samozřejmě také, a to na základě stejného nařízení jako u letů zpožděných. Částka, na kterou má cestující za zrušený let nárok, se opět odvíjí od vzdálenosti letu.

Pokud se jedná o let kratší než 1500 kilometrů, může si cestující nárokovat 250 eur. Jedná-li se o vzdálenost mezi 1500 a 3500 kilometry, jedná se o 400 eur. Pokud je let ještě delší, má nárok na náhradu 600 eur.

Podle Trejbala ale mohou aerolinky cestujícím odepřít vstup do letadla hned z několika důvodů. Patří mezi ně neplatná víza, rezervace či letenka, nedostavení se k odbavení ve stanovený čas nebo také zdravotní stav nevhodný k letu, například u viditelně nakažlivého onemocnění. V takovém případě cestující na kompenzace právo nemá.

Pokud nastane situace, kdy společnost prodá více letenek, než má ve skutečnosti sedaček, má cestující nárok na vrácení ceny letenky či přesměrování letu a občerstvení, případně také ubytování. Finanční náhrady v takové situaci činí 250 eur při letu ve vzdálenosti do 1500 kilometrů, 400 eur při letu dlouhém mezi 1500 kilometry a 3500 kilometry a 600 eur při letu delším.

Ztracená, zpožděná či poškozená zavazadla

V případě, že se po příletu zavazadlo vrátí z letadla poškozené, má cestující nárok na kompenzaci také, musí ale událost nahlásit do sedmi dnů od příletu. Kontakt, na který se v této situaci lze obrátit, je uveden v dokumentech přiložených k letence. Součástí procesu je nezbytný popis a dokumentace poškození.

„Cestujícím doporučujeme svá odbavená zavazadla zabezpečit bezpečnostními TSA zámky a využít také zabalení zavazadla do ochranné fólie. Cestujícím dále doporučujeme, aby si po příletu do cílové destinace svá zavazadla důkladně zkontrolovali a případné problémy řešili přímo na přepážce reklamace zavazadel na cílovém letišti,“ radí Michal Procházka z pražského letiště, jak poškození předejít.

Pokud se zavazadlo ztratí úplně, může cestující požádat o finanční náhradu také.

„Letecká společnost považuje zavazadlo za zpožděné do 21 dnů od data letu, během kterých se ho snaží doručit majiteli. Po uplynutí 21 dnů se ze zpožděného zavazadla stává ztracené. Maximální výše odškodného je 1445 eur a žádat o něj lze až do dvou let od dané události,“ říká Trejbal.

Jak si o kompenzace požádat

„Pro vyřízení žádosti o kompenzaci se cestující musí obrátit na leteckou společnost, se kterou měl letět. Ta jediná mu náhradu může poskytnout. O náhradu lze žádat i tři roky zpětně, a to písemně s kopií palubní letenky a elektronické rezervace. Doporučil bych i předložit pro vypořádání například případnou fotodokumentaci cedule ohlašující daný zpožděný let,“ vysvětluje Trejbal.

Pokud se však z nějakého důvodu komunikace s leteckou společností zadrhává nebo aerolinka odmítá peníze vyplatit, může se cestující poradit s některou ze spotřebitelských organizací. Jedná-li se o českou společnost, lze využít také mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Pokud byl let provozován dopravcem z jiné země Evropské unie, je možné se obrátit také na Evropské spotřebitelské centrum, které bezplatně poskytuje pomoc a poradenství v přeshraničních sporech. Podle Průvodce spotřebitele je možný také některý z dozorujících orgánů – v případě Česka se jedná o Úřad pro civilní letectví – nebo se obrátit na soud.

I při podávání žádostí o kompenzace je ale potřeba být na pozoru. Na internetu je mnoho stránek, které cestujícím nabízí, že jejich žádosti vyřídí. Následně si však účtují až desítky procent ze získané kompenzace, a cestující tak přijde o značnou část peněz.