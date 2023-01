Bludy vs. fakta: Volební výsledky zfalšované nejsou

Následně volební komise platné hlasy ručně spočítá a zapíše do formuláře či pomocného programu ČSÚ, který však nemá nic společného se systémem, který později všechny hlasy sečte. Do komise navíc mohou být lidé nominováni politickými stranami , což zaručuje její nestrannost.

To je pro lidské přemýšlení poměrně běžný proces, zejména v případech, kdy nemáme dostatek kontextu a informací. Nadinterpretace nemusí být paranoidní. Nicméně v případě paranoidní nadinterpretace může vzniknout strach z něčeho, co ve skutečnosti vůbec neexistuje. V takový moment přerůstá nadinterpretace v konspiraci. Proto i ten pojem paranoidní.

„Výsledek mi jen přijde divný. Tak se ptám?“ vysvětloval náměstek primátora webu iDNES.cz . „Já jsem volební výsledek hned přijal, nechci ho zvrátit. Je třeba uznat, že kampaň Petra Pavla byla profi, zmáknutá a výsledek si zaslouží. Já se jen ptal na to, co mě zaujalo,“ uvedl náměstek.

Na sociálních sítích se také šíří fáma, že slovenská prezidentka Zuzana Čaputová musela znát výsledky voleb předem, jelikož se objevila ve štábu Petra Pavla příliš brzy. „A to byla fakt náhoda že tu byla Čaputová jenom cesta z Bratislavy trvá cca 3 hodiny a to minimálně 150km/h,“ píše například pod příspěvkem Vrabela Honza Vinš.

K osobní gratulaci se slovenská prezidentka rozhodla i kvůli posílení nadstandardních vztahů mezi Českem a Slovenskem. „I v případě zvolení Andreje Babiše by prezidentka určitě byla první ze zahraničních státníků, která by mu gratulovala. To, zda by navštívila i jeho volební štáb, je ale bezpředmětné, vzhledem k tomu, že se Prahu rozhodla navštívit na základě predikcí vítězství Petra Pavla, které již během její cesty autem potvrzovaly i zveřejňované předběžné výsledky voleb,“ doplnil Střižinec.