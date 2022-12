Nedělejte hezké svátky podvodníkům. Příležitostí jsou pro ně Vánoce i fotbal

Jde o jeden z mnoha způsobů, kterými se podvodníci pokoušejí z lidí vylákat přístupové údaje do bankovnictví nebo jiné citlivé informace. Své oběti mohou následně připravit o nemalé peníze. Podle policie čelilo jen za letošek kyberútokům více než 12 tisíc lidí, přičemž průměrná škoda podle České bankovní asociace vychází na 161 500 korun na jednoho podvedeného.

Jak však Doleček připomíná, útočníci vědí, že neexistuje jednoduchá metoda, jak poznat, že zpráva není od důvěryhodného zdroje. „Jediné, co vám může zachránit bankovní účty, je – buďte nedůvěřiví,“ radí. „Přes internet i telefon se bohužel může kdokoliv vydávat za kohokoliv.“

Nejlepší obranou tedy je zpomalit, zamyslet se a zkusit si odpovědět na několik otázek: „Je běžné to, co po mně protistrana chce? Proč bych například měl vyplňovat platební informace, když nic platit nemám? Opravdu komunikuji s tím, kdo se mi představil?“ uvádí příklady odborník. „Pokud je vám cokoliv podezřelého, nenechte se natlačit do vyplnění přístupových nebo bankovních údajů.“