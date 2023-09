Ověřili jsme, jak se bohatne na sociálních dávkách: Nijak

Příběh ženy , která pečuje o devět dětí a dostává na to pomoc od státu (jež mimochodem zatěžuje veřejné finance výrazně méně, než kdyby děti byly v péči státu), opětovně nastolil dlouholeté téma: sociální dávky a jejich zneužívání.

Dochází ke zneužívání sociálních dávek? Samozřejmě že ano, myslí si valná většina veřejnosti. Když se na to v průzkumu ptala agentura PPM Factum, odpovědělo celých 93 procent respondentů, že se dávky skutečně zneužívají. Z toho 60 procent si bylo jisto, že „rozhodně ano“, dalších 33 procent pak bylo přesvědčeno, že „spíše ano“.

Podobný podíl obyvatel Česka (96 %) pak má za to, že stát by měl hledat řešení tohoto problému. Češi tedy v tomto ohledu důvěřují státním institucím a spoléhají se na to, že státní aparát musí najít způsob, jak zneužívání dávek zabránit.