Rok 2022 přehledně: Události, které letos hýbaly českými médii

Na úvod si můžete tipnout: Které z následujících témat podle vás v českých médiích převažovalo v roce 2022 nad dalšími vybranými? Byl to zápasník a bojovník ve smíšených bojových uměních Karlos Vémola, nebo prezidentské volby ve Francii či britská královna Alžběta II. nebo dluhy vymáhané v exekucích?

Alžběta II. se na stránky českých médií v roce 2022 dostala výrazněji dvakrát. Na jaře, když slavila 70 let na trůnu a kdy se toto rekordní vládnutí britské panovnice co do objemu zpráv vyrovnalo francouzským prezidentským volbám. Na počátku září pak média referovala o jejím skonu. Tato událost budila pozornost násobně více; z necelých dvou tisíc článků na jaře se v září počet dostal až téměř k 10 tisícům. Celkem o Alžbětě II. letos vyšlo skoro 20 tisíc článků. O zápasníkovi Vémolovi pak vyšlo 5,5 tisíce článků.