Film Jan Žižka má ukázat emoci doby, je hlavně pro domácí diváky, říká Jákl

Režisér a producent snímku to dnes řekl po novinářské projekci, při níž se poprvé po více než deseti letech příprav film veřejně promítal. Po dnešní premiéře pro pozvané hosty a za účasti zahraniční herecké delegace půjde film do kin ve čtvrtek.

„Když jsem si přečetla scénář, okamžitě jsem chtěla roli hrát. A když jsem ji dostala, jistě si pamatuješ mou reakci při rozhovoru na Skypu,“ líčila dnes představitelka hlavní ženské role Loweová své nadšení z toho, že byla do filmu obsazena. Dodala, že to pro ni byla úžasná zkušenost.

„Chtěl jsem zachovat věci, které se o Žižkovi ví. Je pravda, že kdyby se dělal film o husitství, tak je toho daleko víc a daleko víc se dá využít. Z téhle doby je toho (známo) opravdu málo, všechno, co jsem zjistil, jsem použil,“ řekl Jákl. „Chtěl jsem tu dobu udělat tak, aby byla co nejpodobnější středověku - politika, jak se lidé cítili, chtěl jsem, aby tam aspoň trošku byl Jan Hus,“ dodal Jákl, který je i spoluautor scénáře. Ve filmu tak několikrát zazní husitský chorál Ktož sú boží bojovníci. „Film je dělaný pro Čechy, je to česká věc, ale chci, aby si v zahraničí mohli říct: aha, tohle je velký příběh, který tam mají,“ řekl.

„Tomu, že se stal vojevůdcem, muselo něco předcházet, to se nestalo ze dne na den. Byl roky žoldákem, pak třeba i lapkou, pak byl velitel stráže Václava IV., sbíral zkušenosti, používal různé taktiky. Tam pramení to, co potom použil jako vojevůdce,“ řekl. Ve filmu je proto vidět i to, jak Žižka vedl bitvy či navrhoval úpravu primitivních, ale velmi účinných zbraní či použití vozové hradby.