Ze sportovkyně pornoherečka. Natáčí se film o Andree Absolonové

Ta se po nuceném konci sportovní kariéry v důsledku zranění páteře stala světoznámou pornoherečkou. ČTK o tom za distribuční společnost Bontonfilm informoval Lukáš Vedral. Do hlavní role obsadila režisérka slovenskou herečku, absolventku VŠMU v Bratislavě, Natalii Germani.

V dalších rolích účinkují Denisa Barešová, Zuzana Mauréry, Martin Finger, Zuzana Stivínová a Cyril Dobrý. Natáčení filmu, který vzniká v česko-slovenské koprodukci, potrvá do druhé poloviny září a s premiérou se počítá na příští rok.

„Chtěly jsme, aby Andrea nebyla pasivní oběť, ale aktivní hrdinka, která se svým tělem manipuluje vědomě. Abychom jí možná ne vždy rozuměli, ale aby nás fascinovala a zajímala,“ uvedla režisérka, jak se scenáristkou Anetou Honzkovou k příběhu přistupovaly. „Andrea je ambiciózní, chce být v centru pozornosti, chce být hvězdou a udělá pro to cokoliv. Ničeho nelituje, žije naplno, nepovažuje se za oběť osudu… Andrein příběh by měl vést k zamyšlení, jak se svým tělem nakládáme, jak mu nasloucháme, zda ho skutečně vlastníme a je to jen objekt či nástroj,“ uvedly autorky.