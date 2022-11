Dvě tváře lyžařské Francie: Železobetonová utopie i kouzelný zapadákov

Stojíc před extravagantními budovami v centru, nemohu se rozhodnout, který z názorů je mi bližší. Na paneláky v přírodě není člověk odchovaný socialistickou architekturou dvakrát zvědavý. Na druhou stranu to, co tady, nikde jinde neuvidíte, ať už si o tom myslíte cokoliv. I proto se sem ročně vydávají tisícovky Čechů.

Přírodní krásy však jen tak něco nepřebije. To si říkám, když stojím u kabinové lanovky, jež mě má vyvézt na Les Grandes Platières (2480 m n. m.), nejvyšší vrchol střediska Flaine i celé oblasti. I přes dramatické panorama hor si však nemohu nevšimnout kubistické skulptury s velkým okem. Ale to je přece Picasso! To znamená, že někde by měl být také Vasarely a Debuffet, vybavují se mi informace z turistického průvodce.