Bydlení u lanovky, jistota sněhu a hodně sjezdovek. To je zimní Francie

Vypadá to jako utopie, ale Asijské zimní hry 2029 se budou konat v Saúdské Arábii. Konkrétně to bude v zatím neexistující Trojeně, uměle vytvořeném horském středisku.

Hlavním důvodem, proč do Tignes vyrazit, ale zůstává lyžování. Středisko je obrovské, nabízí 300 km tratí a vejde se sem vše, na co si jen vzpomenete. Kromě ledovce v nadmořské výšce 3 456 m n. m. (sjet z něj můžete až o dva výškové kilometry níž) také snowparky, slalomový svah, boulový svah, U-rampa i rodinné sjezdové tratě.

Areál nově obdržel certifikát Famille Plus, který potvrzuje vstřícnost k rodinám formou nabídky a speciálních tarifů pro děti. Díky tomu se tady na dětský skipas lyžuje až do osmnácti let. Do osmi let lyžují děti zadarmo, stejně jako ti, kteří se udrží na lyžích ještě po pětasedmdesátce.