Fyzioterapeutka: Proč pacienta bolí hlava, mohu poznat, už když se svléká

Přijít na příčinu bolesti hlavy je tak trochu stopování, které začíná už ve chvíli, kdy pacient vstoupí poprvé do ordinace. „Je to takový terapeutický kolorit. Díváme se na pacienta v jeho spontánním pohybovém projevu, protože nám řekne více, než když před námi pak stojí člověk ve spodním prádle,“ vysvětluje Ulrichová.

Fyzioterapeutka proto sleduje, jak se pacient svléká, jak drží ramena, jak má posazenou hlavu, jestli ji třeba nemá v předsunu či v nějakém úklonu. To všechno jsou pro odborníka velice důležité informace. Díváním to ale samozřejmě nekončí. Pacienta musí dále vyzpovídat a zjistit co nejvíce o jeho stylu života. „Rozhovor je jedna část, také ale sahám na různé svaly a musím prohmátnout oblasti, které jsou podezřelé, že mohou tu bolest hlavy spouštět,“ říká Ulrichová.