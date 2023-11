Byl to ten nejlepší podvod v dějinách. Zpřeházel nám v hlavách vývoj člověka

Za otce moderní archeologie bývá považován německý historik umění J ohann Joachim Winkelmann . Někteří odborníci mu ale říkají spíše „prorok moderní archeologie“, a to je přesnější. Archeologie v 18. století ještě zdaleka nebyla přísnou vědou. Byl to spíš romantický podnik poučených zasněných mužů, kteří chtěli objevovat dosud neznámé horizonty civilizace. A přísná věda to nebyla ještě ani ve století 19., kdy se k objevování připojil i Charles Dawson.

„Mrzí mě to, ale zdá se, že nic dalšího už napsat nezvládnu. Robert Scott.“ Měla to být zřejmě poslední slova dobyvatele jižního pólu Roberta Falcona Scotta. Psal ve sněhové bouři, v mrazu, hladový, vyčerpaný, ve stanu, který mu dostatečnou ochranu neposkytl. Vedle něj leželi poslední dva členové jeho výpravy, kteří se dostali až sem. Mrtví.

Objevit křížence zlaté rybky a kapra byla velká věc. Ale pořád to nebylo ono. Přitom tu byla jedna oblast, kde by objev mohl znamenat opravdu zásadní průlom. Málo se zatím vědělo o vývoji člověka. Přirozeně - nejenom, že bylo málo nálezů, ale i samotná myšlenka vývoje druhů byla ještě velmi mladá. Darwinova teorie se v myslích vědců a širšího publika teprve zabydlovala.

Hledal, měl štěstí a našel. Homo heidelbergensis. Žil pravděpodobně v době od 600 000 let před naším letopočtem. Kdo to byl? Snad nejstarší forma druhu homo sapiens. Snad jeden z jeho předchůdců.

Že by právě Němec měl hrát tak velkou roli ve vývoji lidstva? Němec jako archeolog a „Němec“ jako předchůdce člověka? Charlesi Dawsonovi se to nezdálo správné. Ve věci archeologických objevů šlo o podobnou rivalitu a podobně vypjatý nacionalismus jako u výprav k zemským pólům. Vztahy mezi Německem a Británií navíc rozhodně nebyly ideální.

Bylo to vyvrcholení desítek let pochybností. Někteří vědci měli pochybnosti o pravosti objevu od počátku. Základní diskuze se vedla ale jiným směrem: Vědci se přeli o to, jak objev interpretovat, kam „Piltdown Mana“ na vývojové lince zařadit. A v zápalu téhle diskuze jim uniklo, že je to v podstatě banální podvrh.