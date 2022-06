Slyšeli o něm všichni. A téměř nikdo o něm nic neví. Kdo byl generál Laudon?

Vládci měli pocit, že mají málo území, zisků a vlivu. Nebo že jiní vládci jich mají příliš mnoho. Bojovali jen s mírnou nadsázkou všichni proti všem. A asi nikdo by si nepřál vytáhnout tuhle otázku u maturity. Je to totiž krajně nepřehledné. A absurdní.

Historik František Stellner píše: „Obyvatelé se báli cizích vojáků, opouštěli domovy a schovávali se v lesích. Bylo sice zakázáno jakékoli násilí na civilním obyvatelstvu, vojsko smělo zabavovat pouze píci a dobytek, přesto se vojáci dopouštěli zvěrstev a rabování. V Charlottenburku a Schönhausenu zničili vše, co se nedalo odnést. Jeden z pruských dvořanů o tom napsal ve svých pamětech: ‚Roztrhali obrazy, rozštípali nábytek, z podstavců sházeli sochy a busty ze vzácné antické sbírky a rozbili je… Kastelána mučili Rusové rozžhavenými kleštěmi, aby prozradil, kam uschoval cennosti. Zaživa upálili děvče, které se bránilo znásilnění. Ruští velitelé slibovali, že viníky potrestají, nikdy však k tomu nedošlo.‘“

Ještě že už to máme za sebou. Že žijeme v osvíceném roce 2022.

Gideon Ernst Laudon se narodil v roce 1717 do chudé šlechtické rodiny v Livonsku. Livonsko se rozkládalo na území dnešního Lotyšska a Estonska. Laudon ale později tvrdil, že je Skot. Těžko říci proč, asi mu to připadalo vznešenější.

V 15 letech zahájil jako kadet kariéru v carském vojsku. Během rusko-turecké války v letech 1735–1739 to dotáhl na nadporučíka. Měl odvahu a talent.

Po návratu domů zjistil, že rodina je po krk v dluzích a hrozí jí dokonce i vystěhování. Jako mladý nadějný voják bez trvalé smlouvy se začal ucházet o angažmá. Nejprve to zkusil u Švédů. Neměli zájem.

Pak se ucházel o kariéru v pruské armádě. Ale v Berlíně čtyři měsíce marně čekal na audienci u pruského krále Fridricha. Tak odjel do Vídně. A zpočátku bral, co bylo po ruce.

Panduři byli původně osobní strážci chorvatských šlechticů. Proslulost získali jako oddíl vedený majorem Trenckem ve službách Marie Terezie. Byla to skupina dobrodruhů, zločinců, vrahů, která se zaměřovala na partyzánský boj nebo průzkum.

O dva roky později, to už i s Ernstem Gideonem Laudonem, panduři zabili 32 Židů v České Lípě a vydrancovali židovskou čtvrť.

Čtyři roky tu pracoval na studii s názvem : „Projekt, jak by bylo možno si počínat v případné defenzivě nebo ofenzivě proti Turkům ze strany císařsko-královské. S mapou všech zemí Jejího císařského Veličenstva, které hraničí s Tureckem. Dohotoveno roku 1750.“

V raportu pro vídeňský dvůr se o něm psalo: „Je nepříliš oblíbený, svědomitý, nestranný a všestranně schopný důstojník. Časem by mu mohlo být s velkým užitkem svěřeno vedení pluku.“

Něco v něm prostě bylo. V 15 letech odešel jako nevzdělaný kluk do války. Pak se snažil dělat vojenskou kariéru, aby zachránil rodinu. Bylo mu vcelku jedno, za koho a proti komu bude bojovat. Později se připletl do party vrahů.

Do sedmileté války vstoupil Laudon už jako respektovaný podplukovník. A neváhal disciplínu a rozhled spojit se zkušeností z oddílu pandurů.

Laudon to dotáhl už na polního podmaršálka. A jeho kariéra zdaleka nekončila.

O jeho nepostradatelnosti svědčí, že ho, jako polního maršála na odpočinku, povolal v roce 1788 císař Josef II. do války s Osmanskou říší.

Zámek v Bystřici pod Hostýnem v mnohém symbolizuje dědictví generála Laudona. Je to místo legendární bitvy. Je to centrum úsilí o povznesení původně pouze vojenského nevzdělaného rodu do výšin osvícenské záliby v umění. A místo, které poničily další války. A dluhy.