Vítězný únor 1948: Převrat, který na 40 let uvrhl zemi do temnoty

Převrat, při němž se Československo rozhodlo pro cestu k dlouholeté totalitě a do náručí Sovětského svazu. Pro mnohé šok, rozhodně však žádný blesk z čistého nebe. Příčiny událostí, které vyvrcholily 25. února 1948, je nutné hledat už hluboko ve 30. letech. A aniž by si to řada tehdejších nekomunistických politiků uvědomovala, do područí komunistů a pod nadvládu Sovětského svazu země směřovala od prvních měsíců po skončení druhé světové války.