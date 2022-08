Kdo zradil Anne Frankovou?

„Navlékli jsme se všichni čtyři tak důkladně, jako bychom měli přenocovat v lednici, abychom si mohli vzít s sebou ještě pár kousků oblečení. Žádný Žid v naší situaci by se neodvážil vyjít z domu s kufrem plným šatstva. Měla jsem na sobě dvě košilky, troje kalhotky, dva páry punčoch a jedny šaty, přes ně sukni, plášť, letní plášť, pevné boty, čepici, šálu a ještě mnohem víc. Už doma jsem se skoro dusila, ale na to se nikdo neptal.“

Otto, Edith, Margot a Anne Frankovi odcházejí 6. července 1942 ze svého amsterodamského bytu do úkrytu. Doufají, že v něm přežijí válku.

„Tak jsme tedy běželi v proudech deště, otec, matka a já – (Margot jela na kole) – každý se školní nebo nákupní taškou, po okraj nacpanou nejrozličnějšími věcmi. Dělníci, kteří šli ráno do práce, na nás hleděli soucitně. Na tvářích se jim zračila lítost, že nám nemůžou nabídnout žádné vozidlo. Nápadná žlutá hvězda mluvila sama za sebe.“

Groteska popisující sotva dýchající Židy, kteří se snaží na útěku zachránit co nejvíc oblečení, přechází v detail plný smutku, který navíc jednou větou zachytí atmosféru doby.

Dostala ho k narozeninám necelý měsíc před odchodem do úkrytu. Bylo jí 13.

Příběh Anne Frankové není třeba do detailů připomínat. Pravděpodobně ho alespoň v základech zná téměř každý.

Otto Frank se po německé okupaci Holandska rozhodl nečekat trpně na transport do koncentračního tábora. Spolu s několika loajálními zaměstnanci své malé firmy připravil úkryt – v „zadním domu“ za kancelářemi firmy.

Dnes je to nejznámější dům v Amsterodamu. Sídlí v něm Muzeum Anne Frankové a ročně ho navštíví přes milion lidí.

Dveře do zadního traktu domu byly zakryty knihovnou. Za nimi byly dvě malé místnosti s přilehlým záchodem a koupelnou – životní prostor pro manžele Frankovy a jejich dcery Margot a Anne. Pak tu byla prostorná velká místnost, která sloužila jako kuchyně, společný obývací pokoj a ložnice van Pelsových, kteří se ukrývali společně s Frankovými. Jeden malý pokoj pro syna van Pelsových Petera a velká půda.

Po odhalení úkrytu byl Kugler zatčen, ale podařilo se mu z transportu do koncentračního tábora uprchnout.

Na rozdíl od příběhu má smysl připomínat Deník. Je možná už natolik notoricky známý, že ho lidé ani nečtou. Znají ho. Vědí o něm. A to je každopádně škoda. K tomu se ještě dostaneme.

Fascinující je především jedna: Gestapo na úkryt upozornil anonymní telefonát. Dá se pochopit, když někdo zradí pod tlakem, aby zachránil sebe, svoji rodinu. Dá se to pochopit. Nebo spíš přijmout, protože nikdo si nemůže být jistý, jak by se v takové situaci zachoval.řřř

Na začátku letošního roku vyšla kniha Kdo zradil Anne Frankovou , která slibovala definitivní řešení. Tým autorů spolupracoval i s bývalým vyšetřovatelem FBI, na tématu pracoval šest let a používal moderní kriminalistické metody.

Autoři knihy označili za zrádce Arnolda van den Bergha, bývalého člena amsterodamské židovské rady. Po zrušení rady poslali nacisti její členy do koncentračních táborů. Van den Bergh zůstal s rodinou v Amsterodamu. Zradil, aby přežil? Aby zachránil svoje blízké?

Ale motiv zrady je důležitý. Co když to bylo „jen tak“, po telefonu?

Deník Anne Frankové je text mimořádně talentované, pod tlakem okolností předčasně vyzrálé spisovatelky. Hrozí mu přitom osud typu „Babička“. Je to „povinná četba“, všeobecně známá věc, je to „dějepis“, bez šance překvapit…

Zaznamenává to v dramatických obrazech, s humorem, filozoficky a především s obrovským talentem.

„Oba jsem se dívali na modré nebe, na holý kaštan, na jehož větvích jiskřily malé kapičky, na racky a ostatní ptáky, kteří při nízkém letu vypadali jako ze stříbra. To všechno nás tak dojímalo a uchvacovalo, že jsme ani nemohli mluvit… Vdechovali jsme vzduch, hleděli ven a cítili, že to nesmíme přerušit slovy…

Dokud to ještě existuje, přemýšlela jsem, a já to smím prožívat, tento sluneční svit, to nebe bez jediného mráčku, nemohu být smutná…