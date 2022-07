Může intelektuál změnit svět? Esperanto jako velká humanistická utopie

Jenže Ludvík Zamenhof nesouhlasil s tím, že by tento stát měl vzniknout v Palestině. Podle něj byla Palestina naprosto nevhodná: Patřila Turkům a ti se jí dobrovolně nevzdají. Žijí tam křesťané a muslimové. Je to nehostinné místo, kde by Židy čekaly spíš nenávist a ohrožení života.

V roce 1943 vypuklo v ghettu povstání. Bylo potlačeno. Bezprostředně poté bylo do koncentračních táborů odvezeno na 10 000 místních Židů. Transport s 1 200 dětmi směřoval do Terezína. Odtud do Osvětimi. Nikdo nepřežil.

„Ano, svět mluví anglicky, ale co je to svět? Například v Japonsku se anglicky učí jen byznysmeni, kteří studují v zahraničí. Když jedete do Koreje nebo do Japonska, není angličtina příliš užitečná. Zato esperantisti mají velkou výhodu. Možná jich je málo, ale jsou dobře organizováni. Když cestuji kdekoli po světě, kontaktuji místní esperantisty. Všichni jsou to idealisti, protože to není věc, kterou děláte kvůli penězům. Takže jsou to automaticky také přátelé. Znalost angličtiny vám nezajistí pozvání do japonského domu. Ale díky esperantu jsem strávil mnoho nocí v japonských rodinách.“