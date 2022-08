Nové Pompeje? Příští výbuch Vesuvu může ohrozit miliony lidí

„Vypadalo to jako strom, jako borovice. Vystřelilo to prudce nahoru jako velmi dlouhý kmen a pak se to postupně rozvětvilo. Chvílemi se to projasňovalo, chvílemi to bylo temné, podle toho, kolik to obsahovalo kamenů a popela,“ popisoval začátek erupce Vesuvu v roce 79 Plinius mladší. Je to jediné zachovalé svědectví.