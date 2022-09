„Toho jedince, co by nesouhlasil, by samozřejmě mohl nahradit někdo jiný, ale to by nějakou dobu trvalo. Je tam celá řada možností, jak něco takového přerušit nebo zastavit. Dosud se v historii reálně něco takového nestalo. Nikdy to nikdo doopravdy neudělal, takže nevíme přesně, jak by to probíhalo,“ říká spíše trochu skepticky vojenský analytik Lukáš Visingr.