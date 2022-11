Svobodná menstruace a další mýty, které panují kolem ženského cyklu

Menstruace je téma, které provází lidi značnou část života, a to bez ohledu na pohlaví. První půlka mužů se ptá se strachem v hlase „Ty jsi to nedostala?“, zatímco ta druhá pokládá stejnou otázku s nadějí. A nejen oni se na pravidelné měsíční krvácení obracejí jako na jakýsi barometr toho, zda je žena plodná.

Dalším, o kterém se často mluví a každý, kdo někdy pracoval v ženském kolektivu, jej potvrzuje, je synchronizovaná menstruace. Tedy že se cyklus žen upraví tak, že pak mají měsíčky všechny v jednu dobu. Tomu se Machač s nadsázkou směje, protože podle něj by to pak znamenalo, že by všichni muži měli oplodňovat v jeden týden. Jak dodává, s medicínou to nemá nic společného a jde spíše o věc společenskou.

„Připadá mi to přitažené za vlasy. Z biologické podstaty věci jsou děloha, krvácení a menstruační cyklus něco, co nemůžeme vědomě ovlivnit. Jsou to děje endokrinní a děje svalové a svalstvo dělohy je hladké. To, stejně jako svalstvo žaludku, neumíme ovládat,“ rozporuje Štěpán Machač. Jediné, co lze, je vycvičit svaly pánevního dna tak, že na malou chvíli dokážete zadržet menstruaci. Nelze však uzavřít pochvu, aby z ní nic nevyteklo.