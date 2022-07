Zabijeme tě! 55 let od největšího rasového střetu v americkém městě

Policisté v černošských čtvrtích lidi terorizovali, ponižovali, bezdůvodně je zatýkali. I zabíjeli. Černoch podezřelý z kapsářství byl zastřelen několika ranami do zad. Černou dívku v doprovodu mladíka zastavili policisté na ulici. Obvinili ji z prostituce a zatkli ji. Vytrhla se… Policista ji zastřelil třemi ranami do zad.

Ta výbušná směs – v Detroitu stále přibývalo černochů. A to i černochů, kteří měli slušnou práci a bydleli ve vlastním. Už pár let směli v autobuse sedět kdekoli chtěli a měli dokonce stejné volební právo jako bílí.

Prezidentská komise, která vyšetřovala příčiny vzpoury, konstatovala: „To, co bílí Američané nikdy plně nepochopili – ale to, co černí nikdy neodpustili – je to, že bílá společnost vedle sebe vytváří ghetto. Bílé instituce ho vytvořily, bílé instituce ho udržují a bílá společnost tomu přihlíží.“