Komentář: Slováci volí poštou. Není to žádný problém

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Určitě jste si všimli kampaně, která Slováky žijící v Česku vyzývá, aby se registrovali a volili poštou. Pokud jste si přímo nevšimli, tak jste o ní určitě aspoň slyšeli. A víte tedy, že u nás budou parlamentní volby.

Kromě billboardů proběhla mobilizační kampaň ke korespondenční volbě i na internetu. Podpořilo ji mnoho známých osobností. Poslední možnost se registrovat je dnes, do voleb zbývají necelé dva měsíce. A já mám pocit, že po nich už se nebude chtít skoro nikdo vrátit, ale to je jedno.

Volit poštou ze zahraničí je pro Slováky zcela normální a nikdo už se nad tím nepozastavuje. A už vůbec nikdo u nás netvrdí, že když může volit a volí víc lidí, tak je to ohrožení demokracie.

Nikdo si nestěžuje

Je to jednoduchý proces. Mailem pošlete žádost. A na adresu, kterou uvedete, vám potom přijdou všechny potřebné dokumenty. Vyplníte, co vyplnit máte, pošlete to zpět – a je hotovo. Existuje dokonce i aplikace, v níž můžete sledovat, kde a v jaké fázi se vaše zásilka nachází.

Poštou ze zahraničí můžeme volit od roku 2006. Tehdy tímto způsobem odevzdalo hlas 3247 voličů. V posledních volbách v roce 2020 přišlo poštou ze zahraničí kolem 50 tisíc hlasů.

Organizátoři kampaně před těmito volbami tvrdili, že by rádi dosáhli 100 tisíc hlasujících, ale to se jim nejspíš nepodaří. Ve slovenské politice a mezi voliči vládne silná demotivace, je cítit zklamání a pravděpodobně se to bude týkat i Slováků žijících v zahraničí. Registrace voličů končí právě teď a zdá se, že realističtější číslo je kolem 60 tisíc hlasujících.

Na druhé straně je potřeba říct, že my, na rozdíl od vás, zase nemůžeme hlasovat na ambasádách. Ale to vůbec nikomu nevadí. Je to podobné, jako bychom si stěžovali, že si můžeme pohodlně objednat jídlo domů, ale nemůžeme za ním cestovat do restaurace, která je 500 kilometrů daleko a má otevřeno třikrát týdně, a i to jen v předem stanovených hodinách během pracovního týdne od devíti do čtyř.

Nikdo si nestěžuje, protože není na co. Není to téma. Politici si zvykli.

Dramatický rozdíl

Samozřejmě, výsledky voleb v zahraničí se od výsledků na Slovensku poměrně dramaticky liší. V roce 2020 dostalo od voličů ze zahraničí 33 procent Progresivní Slovensko, které na celostátní úrovni získalo dnes už legendárních 6,96 procenta hlasů – a protože kandidovalo se stranou Spolu, potřebovalo ke vstupu do parlamentu sedm procent.

Dalších 27 procent dostala od korespondenčních hlasujících strana bývalého prezidenta Andreje Kisky, která už dnes neexistuje, ale tehdy vypadala jako celkem rozumná volba. Doma dostala jen něco málo přes pět procent, což je také důvod, proč už dnes neexistuje.

Což dělá dohromady 60 procent všech hlasů ze zahraničí. Smer Roberta Fica, který byl tehdy největším tématem celé kampaně a dnes pravděpodobně míří k dalšímu volebnímu vítězství, nezískal v zahraničí ani 2,5 procenta.

Asi si všimnete toho rozdílu. Nejde o rozdíly v procentech, jde také o rozdíl ve vnímání světa. Stejně jako Smer totiž v roce 2020 propadli mezi hlasujícími ze zahraničí také fašisti Mariana Kotleby a mnohé další strany, které nedělají nic, jen straší a mluví o tom, že právě ony nás zachrání.

Jediný problém, který se za ty roky objevil, spočíval v tom, že někteří lidé měli pocit, že jejich hlasy ze zahraničí nebyly započítány. To je všechno. Jinak se nikdy žádný problém nevyskytl.

Ve společnosti Donalda Trumpa

Slováci žijící v zahraničí hlasují tak, jak žijí – evropsky. No když to přeneseme na Českou republiku, tak přesně tady podle mě začíná problém.

Strany, které u vás v České republice tvrdí, že hlasování poštou ze zahraničí je atentátem na demokracii, to netvrdí proto, že by si opravdu myslely, že jde o atentát na demokracii. Dělají to proto, že jim názory Čechů žijících v zahraničí nevyhovují, a tak jim chtějí hlasování zkrátka co nejvíc znepříjemnit a zkomplikovat.

Je to jasné i z toho malého vzorku Čechů, kteří jsou v zahraničí ochotni cestovat stovky a tisíce kilometrů na české ambasády v daných zemích. To je jediný důvod. Ale poštu vymysleli už v 19. století a dnes píšeme století 21.

Chtějí jim zkomplikovat hlasování, protože se jim nelíbí výsledky, které by z něj vzešly. A víte, proč ho komplikují? Protože mohou. Politici mají často velmi nízké pohnutky.

Mimochodem, argument o zmanipulovaných volbách poštou rád používal také Donald Trump a my velmi dobře víme, co je Donald Trump zač. Nejen jako prezident, ale i jako člověk. Lhal, lže a bude lhát a momentálně si možná už ani nepamatuje, kolikrát a z čeho všeho je vlastně obžalovaný. Tak v takové společnosti se odpůrci volby poštou ocitli.

Hrozba pro demokracii

Proti volbě poštou neexistuje jiný argument než ten, že se vám nelíbí její výsledky. Ale to jako důvod jejího odmítání nestačí. Mně se také nelíbí, že na Slovensku vládne od roku 2006 s přestávkami Robert Fico, ale to přece ještě neznamená, že budu chtít lidem doma komplikovat hlasování.

Na druhé straně existují silné důvody, proč má být hlasování ze zahraničí co nejjednodušší. Tím hlavním důvodem je, že i občané České republiky, kteří žijí v zahraničí, jsou přece občany České republiky. A účast u voleb má být pro všechny občany České republiky co nejjednodušší.

Není to výstavba jaderného reaktoru, nepotřebujete na to doslova nic kromě jedné webové stránky, jedné mailové adresy a lidí. Létáme na Měsíc (vlastně ani nelétáme, protože nás to už omrzelo), řešíme autonomní auta, každý z nás nosí v kapse hotové výpočetní centrum a vy tvrdíte, že pořádně nejde doručit obálku? Ale prosím vás.

Hlasování poštou ze zahraničí nese přesně to poselství, které je na slovenských billboardech v Praze: že když člověk žije za hranicemi, ještě to neznamená, že mu nezáleží na tom, co se děje doma. Vždyť se tam jednoho dne možná vrátí.

Hlasování poštou má být jednoduché prostě proto, že je to normální. Každý, kdo tvrdí opak, jen hledá důvody, protože nějaké důvody potřebuje najít. A potřebuje je najít, protože ví, že výsledky ze zahraničí se mu nebudou líbit. Zbytek je prachobyčejná manipulace.

Prosím vás, co je to za nesmysl, že když bude volit víc lidí, tak bude ohrožena demokracie? Vždyť je to přesně naopak: větší účast znamená víc demokracie.