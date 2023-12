Jejich věc, jak peníze utratili, píší čtenáři o školním večírku za 300 tisíc

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článku o nákladném vánočním večírku pražské Základní a mateřské školy Ohradní.

Jan Polný: Sice by se asi daly využít ty peníze účelněji, ale jinak je to klasický problém toho, jak jsou v ČR nesmyslně financovány příspěvkové organizace: zaprvé, peníze z fondů nelze použít jinak, a zadruhé, když je neutratíte, další rok o ně přijdete a budete mít o to méně. Výsledkem jsou pak podobné absurdní akce, kdy se před koncem roku nesmyslně utrácí jen proto, aby byl rozpočet vyčerpán a příští rok ho organizace dostala znovu.

Věra Soukupová: Je potěšující, že s mými daněmi někdo takto „účelně“ zachází. Jen bych chtěla vědět, zda malé soukromé firmy, které si na sebe opravdu musejí vydělat, si něco takového dovolí.

Berenika Kopřivová: Pokud to byly peníze z FKSP, tak je zcela na škole, jak je (v rámci pravidel) využije. Z FKSP se může přispívat na obědy, rekreace, zdravotní pomůcky (brýle atd.), masáže, rehabilitace nebo na kulturní vyžití (kino, divadlo, společné akce atd.) Je na rozhodnutí zaměstnanců, v jaké podobě to chtějí čerpat (v rámci těchto možností), ale čerpat to musejí. Sice mi takový mejdan přijde trochu ujetý, ale 3000 Kč na osobu, pokud v průběhu roku moc nečerpali na nic jiného, není nic šíleného. To jsou třeba dva lístky do Národního divadla nebo dotace na 60 obědů ve školní jídelně.

Tomáš Kučera: No, 3000 Kč na osobu není úplně málo, ale jestli si zase někdo myslí, že lze udělat večírek za 1000 Kč na osobu, je úplně mimo. Osobně i u nás na firmě jsem spíše pro skromnější akce, lepší je dostat vyšší prémie než to rozházet za mejdan. Spíš mi přijde nevhodné utrácet za kartářku, zvlášť když se jedná o učitele.

Lubomír Stepek: „Z právního pohledu to ale není žádný problém“. Opravdu? Takže Vyhláška o FKSP již neplatí, nebo je nově povolen alkohol a jiné návykové látky? Rozumný ředitel čerpá FKSP rovnoměrně po celý rok a podle pravidel. To znamená, že hradí sport, kulturu, poznávací zájezdy a podobně.

Miroslav Vinkler: Podle platné právní úpravy se nevyužité prostředky FKSP vracejí. Takže lépe je utratit takto – a musel to být povedený večírek – než utřít nos.

Alena Boudová: Nehospodárnost a plýtvání v přímém přenosu. Nikoho nezajímá, jak se hospodaří s penězi daňových poplatníků. Ve všech státem placených institucích se plýtvá na samotném provozu a na konci roku je třeba všechno utratit za každou cenu, aby náhodou někoho nenapadlo příděl na provoz snížit.

Martin Novák: Je to z fondu FKSP, ze kterého je čerpání omezené. Nelze za to pořizovat nic jiného než příspěvky na tábor, nákup zdravotnických doplňků či příspěvek na obědy atp. Anebo jednou za rok vánoční večírek. Nic závratného. Celková částka je hrozivá, ale rozpočtením na osobu to vychází na nějakých 2800 Kč na osobu, což není tak dramatické. Někteří radní dělají z komára velblouda.

Jan Mašek: Pracuji v soukromé firmě, a i když se nám letos celkem dařilo, tak takto štědrý večírek nám tedy vedení nedopřálo. Je vidět, že příspěvkové organizace jsou bohatší než ty, co jim na provoz musí z daní přispívat.

Michal Štůsek: V prosperující soukromé firmě o polovině zaměstnanců (54) nám paní jednatelka přispěla na večírek 25 000 korunami. Možná proto je ta firma prosperující a školství nikoliv?