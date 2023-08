Klíčem je podnikání, udělejte to jako Reagan, radí vládě čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článku o nové expertní skupině, která má pomoci vládě najít cestu, jak rozhýbat tuzemskou ekonomiku.

Martin Provazník: Jedním z tahounů růstu je podnikání. A pro podnikatele je důležité, aby zákony, které se jich týkají, byly jednoduché a nezatěžovaly je zbytečnou administrativou. Takže by bylo fajn pokusit se tyto zákony sjednotit a zjednodušit byrokracii podnikatelů. Prostě ať jasně vidí, na čem jsou.

Jarmila Vrbová: Hlavně komunikujte s lidmi. Vysvětlovat, zdůvodňovat, nestrašit. Je velká skupina lidí, co se bojí. Podnikatelé se také bojí nepředvídatelné budoucnosti, investice váznou. Systémové chyby… A těchto chyb využívají političtí podnikatelé a lidé typu Rajchl, kteří ještě zahušťují a pracují s lidským strachem ve stylu: „Vaše požitky konzumují Ukrajinci, proto se máte špatně…“ Žádný expert nemůže mít úspěch, když se vláda nenaučí naslouchat, komunikovat a dělat věci systémově.

Jaroslav Moureček: Když ve druhé polovině 80. let USA stagnovaly, tak prezident Reagan udělal jednoduchá opatření – snížil daně, namotivoval podnikatelskou sféru, zjednodušil všechny procesy, které šlo zjednodušit, a ejhle, Amerika začala nevídaně růst a v souvislosti s tím padl Sovětský svaz. Zřejmě asi dnes neplatí stejné podmínky u nás v Evropě a v Evropské unii jako tehdy v USA, ale principy platí pořád stejně.

Jan Sítek: Budoucí ekonomika státu se odvíjí od toho, jak v každý jeden moment dokážeme investovat a neustále vytvářet lepší prostředí pro podnikání. Ne jak dokážeme šetřit. Každou minutu sem přijde jedna firma, druhá odejde. Pokud se tato šipka vah vychýlí směrem k odchodům, zaděláváme si na pořádný malér – stát může pouze vytvářet v konkurenčním boji s jinými státy lepší nebo horší prostředí pro ekonomiku. Ale ekonomiku samotnou nedělá stát, tu dělají pouze a jenom firmy a jejich zaměstnanci. Pokud stát přestane investovat do kterékoliv myslitelné infrastruktury (doprava, datové systémy, digitalizace, energetické sítě, těžba surovin, obnovitelné zdroje, energetická uložiště, AI, věda a výzkum atd.) a jen zvedne daně, co se stane? Cizí i tuzemské firmy se zvednou a začnou se stěhovat tam, kde tuto infrastrukturu budují. Výsledek? Nižší výběr státu na daních a DPH, vyšší výdaje na nezaměstnané, vyšší státní dluh, spirála až ke krachu. A to ještě nemluvím o nutných investicích do vzdělání, vědy a výzkumu, zdravotnictví atd. Tato vláda pro vykročení z krize neudělala prakticky nic. Ale abych byl spravedlivý, nemyslím si, že máme k dispozici kteroukoliv jinou stranu, která by to dokázala. Obávám se, že naše politická scéna postrádá jakéhokoliv lídra, který by měl jasnou vizi, směr a sílu uskutečnit dostatečně progresivní změny.

Jan Kavrza: A co čekali, když lidem inflace přiškrtila příjmy a vládní nečinnost naopak silně zvedla ceny? Lidé šetří, kde se dá, nemohou utrácet. A proč? No protože už nedosáhnou na to, co předtím. A naši ekonomiku vždy táhla spotřeba střední třídy. Jenže to se těžko dělá, když jsme stále jen montovnou a skladištěm západních (a už i některých východních a jihovýchodních) zemí. Chybí investice a jasný koncept, ale na to už podnikatelé a firmy upozorňují od začátku této vlády.

Jiří Kučera: Vláda vládne ve špatné době, nemá to jednoduché, ale bohužel vrší zbytečné chyby. Jiná vláda by taky neuměla udělat zázrak. Ovšem tato vláda fatálně selhává v komunikaci s běžným občanem.

