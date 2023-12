Stalo se zlo. Ale každá slza bude setřená z očí

Všechna čest patří zasahujícím policistům a záchranářům. Bez jejich rychlého zapojení by bylo obětí pravděpodobně mnohem více. Naše společnost opět pocítila svoji křehkost. Cítíme hrůzu, vztek, hluboký smutek a snažíme se pochopit, co se v posledních dnech odehrálo.

Stalo se prostě čiré zlo. Žádný metafyzický Satan, žádný virus, který je součástí našeho světa, ale nelidské zlo, jaké si dokážeme udělat jen my lidé navzájem. Z předvánočního shonu a touhy po pokojných svátcích mě vytrhly v centru Prahy houkající modré majáky a následně přicházející zprávy o přibývajících obětech.

V těchto dnech jako křesťan slavím to, že se Bůh stal člověkem, jedním z nás. Docela se Bohu divím, že se to rozhodl udělat. Sotva se narodil, už z něho byl uprchlík před mocným diktátorem. Rád bych si představoval jesličky a oslíka s kravičkou, ale teď spíš vidím, jak ho odsoudili v politickém procesu a skončil jako zločinec na kříži. Tak moc se nám přiblížil, že na sobě zažil to nejhorší, čeho jsme schopní.