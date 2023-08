Vzkaz pro Milion chvilek: Děkujeme, odejděte

Upřímně řečeno asi chápu, proč dnešní lídři Milionu chvilek pro demokracii na své středeční manifestaci nenechali promluvit ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Ten – předem neohlášen – nakráčel pár minut před začátkem přímo k pódiu. Každý má právo si rozhodnout, kým si nechá zkazit večírek a jak se bude chovat k předem nezvaným hostům. A vlastně si ani nemyslím, že by se to Blažka nějak zvlášť dotklo. Co chtěl, to dokázal.