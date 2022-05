Studio Jablunkov: Rusko prý použilo laserovou zbraň. Koupilo ji od mimozemšťanů

Rusové na Ukrajině použili laserovou zbraň, říkají Rusové. A nejen to. Je to dokonce lepší laserová zbraň, než byla jejich předchozí laserová zbraň, kterou taky rozhodně použili. Možná. Někdy. Dostřel nové laserové zbraně má být až pět kilometrů a to znamená, že na některých místech ji ani Rusko nemusí vyvážet za hranice, aby dostřelilo na frontovou linii.