„Byla jsem vděčná za každou zprávu,“ říká matka nezvěstného vojáka z Azovstalu

„Chápu, že další ztracený život neznamená teď mnoho, když je tolik mrtvých. Ale já se s tím nemůžu smířit. Moji sousedé také říkali, že Rusové pátrají i po rodinách ukrajinských vojáků. Víte, co by jim pak udělali? Myslím si o tom své.“ „Naposledy jsme se viděli 17. března. Vešel do bytu a zůstal doslova jen minutu. Přinesl mi obrovský pytel sušenek. Byl nedostatek jídla a neměli jsme žádný chleba. Ty sušenky nám pomohly přežít až do poloviny dubna. Když jsem ho vyprovázela, řekl mi: ‚Prostě odejdi. Žádné město už není. Nezůstávej tady.‘“