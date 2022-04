Ruský učitel sundal ze dveří písmeno Z. Přišel trest

„Děkujeme vám za to, co jste udělal. Nejste sám! Doufáme, že se vaše problémy brzy vyřeší. Děkujeme vám za vaši odvahu a upřímnost,“ čte v reportáži RFE/RL trenér lukostřelby Valerij Jakovlev z dopisu, který dostal od svých studentů. Ani se nesnaží zakrýt své pohnutí.

Když písmeno Z sundával ze vrat školy, věděl, že může následovat trest. „Zkrátka jsem nemohl jen tak projít kolem. Když jsem tam ten symbol uviděl, přemýšlel jsem jen půl vteřiny. Později jsem se zamyslel: Proč jsem to udělal? Nějaký důvod to mít muselo. Dlouho jsem o tom přemýšlel a pak mi to došlo: Když jsem se učil ve čtvrté, páté nebo šesté třídě, nenáviděl jsem Solženicyna a Sacharova. Tehdy jsem ale nevěděl, proč je nenávidím, a přesto jsem je nazýval nepřáteli lidu a zrádci. O mnoho let později jsem přečetl většinu Solženicynových knih. Zjistil jsem, kdo byl Sacharov … Bože, měli jsme tehdy hlavu plnou hloupých keců! Nechci, aby se to opakovalo. To je všechno.“

Ruští poslanci na začátku března schválili zavedení trestní odpovědnosti v podobě až 15 let vězení za dezinformace a lživé zprávy o ruské armádě, za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k sankcím.

Jakovlev dostal za svůj čin pokutu v přepočtu necelých 2300 korun. Podle úřadů se jednalo o diskreditaci ruské armády.

„Byl jsem vyslýchán čtyři hodiny. Bylo to poprvé, co jsem byl kvůli něčemu vyšetřován. Hodně na mě tlačili. Ptali se mě na můj etnický původ. Snažili se mi obrátit hlavu naruby. Křičeli na mě, proč jsem to udělal? Bylo to šílené. Slyšel jsem, že mi podle nového zákona hrozí 15 let vězení, tak jsem dostal strach,“ popisuje učitel průběh výslechu.