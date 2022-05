„Rusové se stávají potravou pro naše děla,“ tvrdí ukrajinští vojáci na Donbase

„Situace je zde napjatá. Ostřelují nás minomety. Zaznamenali jsme si, že mají i plán. Začínají a končí vždy v určitou dobu. Jen co jsme sem přijeli, ostřelovali nás vším možným, minomety nebo raketami Grad. Na začátku března jsme přišli i o dva vojáky. Ale přežili jsme a teď už můžeme jen zvítězit,“ je přesvědčen Oleksij a dodává, že Rusové podle něj mají rozkaz střílet jak na vojenské cíle, tak i na obytné domy.

„Slyšeli jsme o útocích na města Popasna a Trojicko. Tam byl nepřítel aktivní, ale tady byl klid. Nyní se to změnilo a Rusové střílí spíše naším směrem.“

Rusko pokračuje v ostřelování ukrajinských pozic s cílem zabránit přeskupení ukrajinských jednotek. „Jediné, co nás znervózňuje, je to, že každé ráno vidíme balistické rakety vypálené směrem na město Debalceve. Naše jednotka zatím nemá zbraně, kterými by je mohla zničit. Doufáme, že se s tím vypořádá protivzdušná obrana za námi,“ dodává další z ukrajinských vojáků.