Video: Rodiče ji zalehli, sami nepřežili. Dívenka přežila svou smrt

„Okamžitě upadla do bezvědomí a i další dívka, která tam byla, byla zasažena. Já jediná jsem si uvědomila, co se děje, ale když jsem chtěla vstát a odejít, tak to nešlo. Nohy jsem měla úplně ztuhlé. Bylo to strašné,“ říká Kira. „Nejděsivější nebylo to, že mě zasáhli, ale že jsem mohla zemřít přímo na místě. Říkala jsem si: ‚Skončí to pro mě tak brzy? Umřu tady?‘ ‚Ne,‘ odpověděla jsem si. Věřím v Boha a začala jsem se modlit. Měla jsem velký strach. Pak mi lidé, kteří ke mně přiběhli, řekli, že budu žít, a já se trochu uklidnila.“