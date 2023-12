Nebezpečí lavin a zvedající se hladiny. Počasí komplikuje i dopravu

Problémy v dopravě jsou i na Vysočině, kde napadlo přes noc 20 centimetrů sněhu a řada silnic je nesjízdná. „Je to nejhorší, co nás zatím tuto zimu potkalo. Tvoří se závěje a jakmile to projedeme, za chvíli je na silnici sníh znovu. Platí to pro celý kraj a v terénu máme všechnu techniku,“ uvedl dispečer silničářů Roman Hubený.