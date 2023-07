Klimatická sekce SZ budí obrovský zájem. Tady je výběr toho nejlepšího z ní

„Vypíchl bych asi tento rozhovor. Práci Zacka Labeho sleduji už dlouho a byl jsem rád už jen za to, že jsem s ním mohl mluvit. Bavili jsme se o letošním bezprecedentním úbytku mořského ledu v Antarktidě. Zack v rozhovoru vysvětlil, jak moc málo ledu letos v moři kolem zamrzlého kontinentu je a proč jsou z toho vědci nervózní. Velmi stručně řečeno jde o to, že Antarktida dosud na rozdíl od Arktidy moc netála, ale možná se to začíná lámat, což by byl vzhledem k tomu, o kolik více hromadí ledu, velký problém.“