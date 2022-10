Kmenta o novém podcastu: Musel mi zavolat majitel Seznamu

„Mluvené slovo mě díky podcastu Prohnilí začalo bavit. Je to něco jiného a z výsledku mám velkou radost,“ říká Kmenta v rozhovoru. Vysvětluje také, jak se k podcastu dostal i jaké unikátní nahrávky posluchači ještě uslyší v následujících dílech.

Jsi teď víc novinář, spisovatel anebo člověk, který se věnuje svému podcastu?

Řekl bych, že jsem stárnoucí influencer. Okolnosti mě nutí přistupovat na ty novoty, které nás obklopují. V životě jsem si nepředstavoval, že bych mluvil do televize nebo rádia. Nejsem mluvící typ. Jsem naopak ten, který se zavře ve své kukani u počítače, přenáší myšlenky z hlavy do kláves a vůbec s nikým nemluví. A teď najednou podcast a musím namlouvat.

Proč ses rozhodl vletět do světa podcastu?

Popravdě, je to způsob, jak prezentovat svoji práci a vůbec zajímavá a důležitá témata i pro generaci, která má ke čtení knížek nebo novin daleko. Podcast, jak jsem slyšel a ověřil si, je doménou mladé generace. A je to způsob komunikace. Šel jsem do toho, protože jsem novinář a musím říct pravdu. Dlouhou dobu jsem se těmto módním novinkám vyhýbal. A jednou mi zazvonil telefon a tam se ozval majitel Seznamu Ivo Lukačovič. Říkal, že slyšel nedávno můj rozhovor a že mě tipuje na to, že bych byl dobrý kandidát na podcast.

Tak jsem se nad tím zamyslel a řekl jsem si, že to zkusím. Vůbec jsem ale nevěděl, do čeho jdu. Myslel jsem si, že vezmu nějaké téma, napíšu, odevzdám a někdo to načte a budu mít klid. Najednou se ale spustilo rošambo. Přiřadili ke mně režiséra, scenáristy a vytvářeli synopse.

Když podcast vytváříš, přemýšlíš, jestli to bude stravitelné i pro generaci, která už je politikou trošku otrávená?

Myslím, že od toho tam mám právě ten tým, aby o tom takto důkladně přemýšlel. Oni mají jiný přístup, dodali tomu nový přístup k věci. Na základě debat jsme vybrali pasáže z mých knížek, které se týkaly politiky. Dokázali v tom najít nějaký vypravěčský tón, jak předestřít stará fakta v nové době a zajímavým způsobem.

Ty jim tedy dáváš svůj materiál a oni s tím pracují…

Přesně tak. Abych to ještě vyjasnil, nakonec jsem vymyslel, že se podíváme pod pokličku posledních 10 až 12 let vysoké politiky. Díky tomu, že jsem se posledních 15 let intenzivně věnoval politice, ke které jsem přešel od organizovaného zločinu a mafie, v mých knížkách bylo obrovské množství informací.

A když jsme vybrali určité pasáže a dodali tomu zajímavou vypravěčskou linku, vyšlo z toho, že převyprávíme lidem v tomto podcastu na základě známých informací z mých knížek úplně nový příběh. Je dobrý proto, aby lidé nezapomínali, co se tady dělo. To je taková jedna důležitá pointa toho přístupu.

Co bude s podcastem, až vyčerpáte tvoje témata?

Máme naplánováno devět dílů. Aby to bylo hezky zaoblené, vymýšlíme ještě desátý díl. My máme co dělat, zatím jsou na světě první dva díly, které se týkají začátku té éry s nástupem Věcí veřejných Víta Bárty.

Teď se postupně dostaneme k éře modrých kmotrů, to jsou ti, kteří vyrobili stranu Věcí veřejných, pak volnou nohou přejdeme k tématu návratu Miloše Zemana z Vysočiny do vysoké politiky, pak najednou k bossu Babišovi, k jeho vzestupu do výšin oligarchie. A dokončíme to až realitou současnosti.

Třeba bude nějaká prodloužená…

Uvidíme. Musím říct, že mě mluvené slovo začalo bavit. Je to něco jiného a mám radost z toho, jak se to udělalo. Velká přidaná hodnota jsou i zvuky, dohrávky s herci a hlavně použité reálné hlasy těch politiků z archivu, kteří se vyjadřují k té kauze, kterou jsem investigoval. Samozřejmě jsem vytáhl z archivu celou řadu nahrávek, které si jako novinář schraňuji.

Jsou i věci, které prostě nejde dát do přepisu…

Je to ta atmosféra. Abych navnadil posluchače, v podcastu pustíme i část debaty, kdy Andrej Babiš přišel do Mafry, když se domluvil s německými majiteli, že kupuje Mafru. Část té debaty jsem nahrál, protože jsem věděl, že to nebude procházka růžovým sadem a že nepřichází člověk, který nás chce opečovávat, abychom dělali svobodou žurnalistiku.

To, co tam zazní, mi někteří lidé ani nechtěli věřit, když jsem to přepsal do knížky. Říkali, že to není možné, že to Babiš neřekl. Řekl a uslyšíte to v podcastu.

Celý rozhovor s Miloše Pokorného s Jaroslavem Kmentou si poslechněte v přehrávači níže.