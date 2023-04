Přes 270 epizod a miliony přehrání. Podcast 5:59 slaví narozeniny, buďte u toho

Že se podcast 5:59 zapsal už nyní mezi nejdůležitější podcasty v Česku, nemůže být pochyb. Už jen po několika měsících fungování se dostal do top 3 neposlouchanějších zpravodajských podcastů . A v roce 2023 poslechovost dál roste.

Pozitivně hodnotí svůj první rok také tým podcastu 5:59. „V Seznam Zprávách jsme našli skvělé kolegy i prostor pro tvorbu, jakou jsme si s naším podcastovým týmem přáli mít možnost vyzkoušet. V uplynulém roce jsme vyrazili do terénu, vyzpovídali lidi v Pobaltí, na Václavském náměstí, v Plzni i u Lanškrouna. Natáčeli jsme živě s publikem, napnuli síly k několika zvláštním vydáním a vyzkoušeli, co posluchači řeknou na epizody vydané v anglickém originále. To všechno s podporou kolegů, ale taky našich šéfů, za což jim patří velký dík celého týmu,“ říká k uplynulému roku Lenka Kabrhelová.