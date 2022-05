V některých městech v Karlovarském kraji už chybějí kapacity pro žáky z Ukrajiny

„Podle dostupných kapacit ještě někde nehrozí, že by se na někoho nedostalo, ale už jsme v některých obcích takřka naplněni. Jsou to zejména ty obce, kde je příliv uprchlíků vyšší, což jsou Mariánské Lázně a částečně Karlovy Vary,“ řekl Čermák.

V případě Mariánských Lázních, kde je situace asi nejhorší, podle radního připadá v úvahu, že by ukrajinské děti dojížděly do škol do jiných měst, například do Lázní Kynžvart nebo Teplé. Stále volnou kapacitu má i nedaleký Cheb, kde mohou nabídnout podle starosty Antonína Jalovce (VPM) až desítky volných míst.