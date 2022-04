Studie ke zdvoukolejnění trati Budějovice - Plzeň by měla být hotová letos

Ministerstvo dopravy plánuje, že v budoucnu tuto železniční trať rozšíří. Přibudou dvoukolejné úseky, čímž se i zkrátí čas jízdy. Studie proveditelnosti, jak trať zrekonstruovat a zavést v celém rozsahu dvoukolejný provoz, již vzniká. „Intenzivně se účastníme jednání, Jihočeský kraj taky. A pokud by to dobře dopadlo, tak v letošním roce by měla být studie odevzdaná. Na základě toho by se řešilo financování. Zapojení (odhaduji) někde rok 2028 plus,“ řekl Jiří Kafka, jednatel společnosti Jikord, která je jihočeským koordinátorem dopravy.

Trať z Plzně do Budějovic je primárně jednokolejná. Dvoukolejná vložka je z Nepomuku do Horažďovic - předměstí, druhá mezi Zliví a Číčenicemi. „Podle toho, jak se vyvíjí objednávka Jihočeského a Plzeňského kraje, a v souvislosti s tím, že chceme trochu zahustit i objednávku dálkovou, kterou má na starosti stát, tak se ukazuje, že by bylo dobré podíl dvoukolejných úseků navýšit,“ řekl minulý týden ČTK ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna. Vlaky by pak na sebe nemusely navzájem čekat ve stanicích, také by jezdily rychleji, v některých částech by zřejmě vznikly přeložky.

Ministerstvo také plánuje, že jedna linka bez přestupů by spojila města u řeky Otavy - Sušici, Horažďovice, Strakonice a Písek. Zlepšit železniční spojení ze Strakonic do Písku se podle Kafky povedlo před dvěma lety, třeba tím, že se zavedly spěšné vlaky v pracovních dnech. „Máte tak přímé spojení ze Strakonic až do Tábora přes Písek, v návaznosti na rychlé vlaky z Plzně,“ řekl Kafka.