V Českých Budějovicích začne agrosalon Země živitelka, zaměří se i na kvalitu potravin

Organizátoři chtějí při výstavě zdůraznit, jak čeští zemědělci, rybáři i lesníci pečují o krajinu. Připomenou i kvalitu českých potravin. Základní vstupné na výstavu, která potrvá do 30. srpna, letos zdražilo o dvacetikorunu na 200 Kč. Dnešního zahájení na výstavišti by se měli zúčastnit i prezident Miloš Zeman a premiér Petr Fiala (ODS). Výstava potrvá do 30. srpna.