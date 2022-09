Charita v Brně plánuje rekonstrukci centra pro lidi bez domova i další investice

Mluvčí charity Zuzana Horáková ČTK řekla, že všechny akce jsou za desítky milionů korun a charita se na ně bude snažit získat dotace. Pokud se jí to podaří, stavební práce by mohly začít příští nebo přespříští rok.

Diecézní charita Brno působí v Jihomoravském kraji a také v části Kraje Vysočina. „Připravujeme větší několikaleté investiční akce. Řešíme projektové dokumentace a způsob financování. V Brně je to záměr zrekonstruovat budovu charity v Bratislavské ulici, kde je centrum pro lidi bez domova,“ uvedla Horáková. Podle ní je potřeba objekt zateplit, vyměnit okna a zrekonstruovat vnitřní prostory.

Dále charita plánuje stavbu Centra domácího hospice sv. Zdislavy Domácí péče v Třebíči. „Jde o nové centrum terénních a sociálních služeb, které by výrazně usnadnilo provozování těchto služeb v regionu,“ řekla Horáková. Plány má charita i v Jihlavě, a to rekonstrukci Centra sociálních služeb Mahenka s odlehčovací službou a domácím hospicem. Ve fázi přípravy je i rekonstrukce a dovybavení Centra U Větrníku, které pomáhá lidem s drogovou závislostí. Ve všech případech jsou to akce za desítky milionů a charita se bude snažit získat dotace z evropských zdrojů.