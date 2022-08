Kyjov zvažuje místo bývalé mlékárny a pivovaru byty, více napoví soutěž

Více o využití areálu napoví architektonická soutěž, jejíž výsledky město dostane v září. ČTK to řekl starosta Kyjova František Lukl (Sedmadvacítka nezávislých). Pivovar je nyní prázdný a mlékárna funguje jako sklad materiálu pro opravy komunikací. Družstevní byty Kyjov nemá.

Družstevní byty považuje Lukl za velkou motivaci do budoucna. „Hledáme vhodné lokality. Máme několik investorů, se kterými bychom se do toho chtěli pustit. Bude to buď ve formě spolupráce, nebo byty postaví jen město. Jedna z lokalit je právě bývalá mlékárna a pivovar,“ řekl Lukl.