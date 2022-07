Turistů je na jižní Moravě dost, mnozí ale neutrácejí tolik jako dřív

Jelikož i v předchozích dvou letních sezonách byla opatření v Česku minimální, hostů letos nijak výrazně v červenci nepřibylo. Co však letos bylo výrazně lepší než v předchozích dvou letech, byla obsazenost v květnu a v červnu. Mohly se totiž vrátit školy v přírodě a školní výlety a někteří říkají, že se tak stalo ještě ve větším počtu než dřív. A také mnozí senioři vyjeli v těchto měsících, kdy se sezona teprve rozbíhá. „A dokonce máme poptávku ze škol i na září, to nikdy nebylo,“ řekl Zdeněk Kozman ze společnost S.M.K., která provozuje v Moravské krasu hotel Skalní mlýn a chatu Macocha.

O víkendech mají o prázdninách plno jak v Moravském krasu, tak také v kempech okolo Vranovské přehrady. V týdnu je obsazenost nižší, ale stále dostatečná. „I když dříve jsme byli přes léto zvyklí na týdenní turnusy a teď lidé požadují třeba jen čtyři pět dnů,“ řekl Marek Mucha z Campu Bítov. Provozovatelé tak mají víceméně stejné náklady, ale nižší tržby. „Nejde si ale stěžovat. Bál jsem se, že všichni po dvou letech, kdy byli zavření doma, odjedou do zahraničí, ale nestalo se,“ řekl Pavel Svoboda z kempu Vranovská pláž.

Letos mohou lidé bez jakéhokoliv omezení i do restaurací, což je pro majitele jednodušší. „Ale útraty jsou nižší. Celkově jsou lidé spořivější, což je možná dobře,“ poznamenal Mucha. Na Skalním mlýně, odkud se lidé vydávají do Punkevní jeskyně, se podařilo udržet personál i v době covidu, ale chybí zde autobusové zájezdy. „Lidí, kteří přijíždějí sami, je dost. Ale nejsou tu velké skupiny jako před covidem. Tehdy začali jezdit hodně turisté z Asie a ti nejsou nikde v Evropě. Občas přijedou Poláci. Stejně tak nám tyto skupiny chybí v ubytování, ale i tak máme o prázdninách poměrně plno,“ řekl Kozman. A je rád, že lidé mohli přijíždět letos už v jarních měsících a v červnu, což dva roky nešlo. „Lidé jsou zase v pohybu a to je dobře,“ poznamenal.