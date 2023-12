V Brně zaplatí řidiči od Nového roku za odtah vozidla téměř dvojnásobek

Potenciální zvýšení počtu odtahů by podle Kratochvíla náklady města nevyřešilo. „Pokud by se příjmy měly rovnat výdajům, muselo by být zdražení razantnější. Náklady na provoz pohotovostního servisu jsou fixní, nehledě na to, jak moc je služba využita a kolik aut je odtaženo,“ řekl Kratochvíl. I přes zvýšení cen tak bude město na provoz doplácet zhruba 20 milionů korun.