Frekventovanou křižovatku v Ostrově čeká přestavba na kruhový objezd

Náklady se odhadují na šest milionů korun. Se stavbou by se mohlo začít za dva roky, informoval ČTK ostrovský starosta Jan Bureš (ODS).

Původně radnice chtěla postavit kruhový objezd s pěti výjezdy, nakonec se ale rozhodla pro levnější variantu se čtyřmi výjezdy. „Nejlepší variantou je čtyřpaprsková křižovatka s tím, že Družební ulice by se napojila ne přímo na okružní křižovatku, ale bočním vjezdem na Jáchymovskou ulici. Vychází to lépe i co se týče odhadovaných nákladů, ty jsou při pětipaprskové křižovatce 12 milionů korun, při čtyřpaprskové bychom se dostali na poloviční částku,“ řekl Bureš.