Hotely v Karlovarském kraji mají srovnatelnou sezonu s dobou před epidemií

Podle Jana Kroniky, předsedy Krajské asociace hotelů a restaurací na Karlovarsku, bylo letošní léto překvapivě pro hotely v Karlových Varech poměrně dobré, i výhledy do září jsou zatím dobré. „Ze začátku letní sezony to vypadalo bledě, ale nakonec to vypadá poměrně dobře. Máme české klienty, ze zahraničních hostů hlavně hosty z Německa, ale ruské hosty žijící v Německu. Z dalších zemí do Karlových Varů míří hosté z Kazachstánu, Ázerbájdžánu a dalších východních rusky mluvících zemí. Ale i z Izraele, ale ti mají rádi hlavně hotely podél řeky Teplé, v centru lázeňské zóny,“ řekl Kronika, jenž je zároveň ředitelem hotelu Čajkovskij, který leží ve svahu nad lázeňskou zónou.