Přes 20 lety zasáhly Karlovarský kraj bleskové povodně, hlavně na horách

„V tom roce se povodně nejvíc dotkly Vltavy a Prahy. U nás to bylo, a nechci to zlehčovat, trochu okrajové. Prolétlo to Božím Darem. Mě tam tehdy někdo vezl v terénním voze po trase přes Boží Dar do Německa, protože to šlo z Božího Daru a Rýžoven a šlo to dál do Německa. Na té německé straně byly ty silnice už neskutečně vymleté. Ta voda voda měla velkou sílu. Na naší straně si nevybavuju něco tak závažného jako tam. Tehdy nás to lízlo na naší straně Krušných hor,“ vzpomíná tehdejší hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel (tehdy z ODS).