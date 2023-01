Hradec Králové nabídl 11 bytů obálkovou metodou. Původně mělo jít o sociální byty

Původně radnice mínila, že byty budou sociálního typu a obsadí je lidé v bytové nouzi, kteří by platili snížené nájemné. Městem požadované minimální nájemné začíná na 200 korunách za metr čtverečný, vyplývá z dokumentů k výběrovému řízení.

Na přestavbu domu pro sociální bydlení radnice získala evropskou dotaci 21,4 milionu korun, ale nakonec ji nevyužila a byty zařadila jako běžné nájemní byty do svého bytového fondu. Podmínky dotace, především nízká hranice příjmu budoucích nájemníků, by podle radnice neumožňovaly byty přidělit těm potřebným, jak původně zamýšlela. Radnice chtěla byty přidělit například lidem, kteří mají snahu se postupně postavit na vlastní nohy bez sociální pomoci města a jsou schopni dodržovat podmínky nájemního bydlení.

Nabízené byty mají velikost od 42 do 97 metrů čtverečných. Městem požadované minimální nájemné je podle velikosti bytů od 11 000 korun do 19.500 korun. Podle serveru sreality.cz se ceny pronájmů nyní nabízených bytů v Hradci Králové nejčastěji pohybují mezi zhruba 10 000 až 16 000 korunami.

Žádosti o městské byty v Kuklenách mohou zájemci zasílat magistrátu do konce února. Do bytů by se měli stěhovat na začátku května. V případě, že o stejný byt požádá více žadatelů a nabídnou i stejnou výši nájemného, rozhodne o nájemci los. Podrobnosti k výběrovému řízení jsou k dispozici na úřední desce.