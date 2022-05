V hradeckém kraji bude v létě řada festivalů a akcí na hradech a zámcích

Tradiční divadelní přehlídka Regiony - Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové se uskuteční na více než 30 místech v historickém centru města a jeho okolí od 24. června do 1. července. Akci pořádají tři subjekty, „kamennou část“ Klicperovo divadlo a Divadlo Drak a venkovní program zajišťuje nezisková organizace Kontrapunkt.

Festival nabídne stovky divadelních, hudebních a doprovodných produkcí z české i mezinárodní scény od činohry, alternativního divadla, tance, performancí, autorských představení přes loutkové divadlo a pohádky až po koncerty a diskuse. Program je opět naplánován nejen do divadel, ale i do městských parků, ulic či na náměstí, uvedli zástupci festivalu. Více informací je na webu.

Původní název byl Festival Divadlo evropských regionů a Open Air Program, pod novým názvem se konal poprvé loni, a to ještě za zpřísněných protiepidemických opatření. Letošní ročník by měl být již bez omezení. V roce 2020 festival nebyl kvůli opatřením proti covidu v tradičním rozsahu poprvé po 25 letech, konal se v komorní podobě s podtitulem Letos jinak.

Tisíce návštěvníků každoročně láká do Červeného Kostelce na Náchodsku také Mezinárodní folklorní festival, letos se uskuteční od 17. do 21. srpna. Festival amatérského divadla, tradiční Jiráskův Hronov, pořadatelé chystají na 29. července až 6. srpna.

Festival Rock for People, který se uskuteční na královéhradeckém letišti 15. až 18. června, nabídne desítky vystoupení a doprovodný program. V letech 2020 a 2021 se konal v komornější podobě pod názvem Festival Rock for People Hope. Od 18. do 20. srpna by se měla v areálu hradeckého letiště konat také největší hiphopová přehlídka ve střední a východní Evropě, festival Hip Hop Kemp.

Metalový festival Brutal Assault se odehraje 9. až 13. srpna, a to opět v barokní pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku. V areálu Bojiště v Trutnově by se mezi 13. a 17. červencem měl uskutečnit festival metalové a extrémní muziky Obscene Extreme. V areálu Bojiště bude od 18. do 21. srpna také festival Artu Kus, který kromě hudby nabízí i divadelní představení, výstavy, venkovní projekce či výtvarné umění.

V Trutnově bude od 1. do 5. června mezinárodní festival nového cirkusu Cirk-UFF. „Cílem je každoročně přivést do Trutnova to nejlepší z českého prostředí a předvést i progresivní zahraniční soubory, které určují směr vývoje současného cirkusu a pouličního umění,“ uvedli na webu pořadatelé.