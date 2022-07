Začala elektronická aukce nevyužívané celnice v Harrachově, skončí 2. srpna

Celnici postavenou v 70. letech minulého století ze žuly a betonu získal Harrachov v roce 2008 bezúplatně od státu. V nájmu tam byly v minulosti herna a freeshop s potravinami, řadu let už je ale celnice nevyužívaná a chátrá. „Máme posudek, který říká, že je to skoro neopravitelné,“ řekl již dříve místostarosta Tomáš Vašíček (SNK - Změna pro Harrachov). Využití pro celnici město nemá a pokusy předchozího harrachovského vedení vrátit objekt státu skončily neúspěchem. Radnice tak za 11 milionů dokoupila související pozemky a bezmála hektarový areál teď nabízí investorům.

Nový majitel bude muset budovy zbourat, podle Vašíčka jde ale o velmi lukrativní pozemky jen 400 metrů od nového rekreačního areálu v polských Jakušicích. V budoucnu by měla areál s polskou stranou i s Harrachovem propojit cyklostezka. Harrachov navíc dnes nenabízí žádné volné pozemky, na nichž by se dalo stavět, a objektů, místo kterých by bylo možné postavit nové hotely nebo domy s rekreačními byty, už v horském středisku mnoho není. „A na zelené louce tady nikdo výstavbu nepovolí,“ dodal Vašíček.

Zda se areál prodá, ukáží příští dny. „Když se to prodat nepodaří, tak za mě se nic neděje, ten majetek hodnotu má, a když potom dotáhneme i změnu územního plánu, tak ta cena už bude jiná,“ řekl místostarosta. Pokud se teď o prázdninách kupec nenajde, je podle něj vedení radnice připraveno zopakovat aukci ještě v září. Další postup pak už bude na nově zvolené reprezentaci města. Z utržených peněz by se mělo 11 milionů vrátit do rozpočtu města, zbytek chce Harrachov postupně investovat do obnovy zanedbaného areálu skokanských můstků.